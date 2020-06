O sprawie cypla w Jodłowie może być znowu głośno. Sprawa użyczenia terenu może skończyć się w sądzie

Właścicielka firmy Bajko Party 13 września 2019 roku zdała klucze od obiektów na cyplu toalet, osłon śmietnikowych, zapór wjazdowych, domku gospodarczego i skrzynki elektrycznej. – Kazano nam zdać te klucze, bo pani wójt chciała przygotować teren do kontroli realizacji projektu unijnego – wspomina Katarzyna Zambroziewicz. Podpisany został wtedy protokół zdawczo – odbiorczy. Od tego momentu przedsiębiorcy nie mieli dostępu do kluczy.

Właścicielki dwóch firm, które zawarły umowę z gminą, nie chcą podpisać protokołu dotyczącego przekazania terenu z powrotem gminie. – To by znaczyło, że godzimy się z tą sytuacją, przekazujemy teren i przystajemy na zerwanie umowy, a my uważamy, że jest to niezgodne z stanem faktycznym i prawnym i nie zgadzamy się na to – podkreśla pani Katarzyna.

Projekt unijny na cyplu w Jodłowie

Jednocześnie firmy występują z zapytaniem do urzędu marszałkowskiego, o to czy w ogóle gmina mogła zawierać tego typu umowy dotyczące działalności komercyjnej na terenie realizacji projektu unijnego.

Z wcześniejszych informacji urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze wynikało, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie realizacji projektu unijnego gmina nie przewidywała prowadzenia działalności komercyjnej na tym terenie.