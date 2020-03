O śmierci zaangażowanej dla gminy Kolsko mieszkanki Sławocina Władysławy Wyrwy poinformował Paweł Zapeński, który napisał wspomnienie o niej

- Wspominam, choć to słowo mnie razi. Jest jakieś niezrozumiałe i bez sensu, bo jeszcze niedawno rozmawiałem z Panią Władką przez telefon. Była wtedy jeszcze przed chorobą. Radosna, wesoła dopytująca o wszystko, co dotyczy ludzi. Śmiała, otwarta w kontaktach, z olbrzymim humorem, czasami z trafną – niedającą się nie zauważyć - ripostą - pisze Paweł Zapeński, przewodniczący rady gminy Kolsko o zmarłej Władysławie Wyrwie.

Próbowałem odszukać w głowie moment w którym poznałem Panią Władysławę Wyrwę, ale nie pamiętam dokładnie – pewnie w dzieciństwie, biegając po Sławocinie z kuzynostwem. Jednak pierwszy wdrukowany w mojej pamięci obraz Pani Władzi jest żywy i realny. Uśmiechnięta kobieta stoi na straganie i pomaga szkole. Smaży słodkie placki i uwija się przy produkcji hamburgerów, obsługując kilka kuchenek mikrofalowych naraz. - Damy radę – mówi do dyrektorki szkoły i z zapałem oddaje się swojemu zajęciu. Właśnie taka była. Zawsze na pierwszej linii frontu – gotowa do ciężkiej pracy na rzecz drugiego człowieka i na rzecz miejsca, w którym żyła. Na rzecz szkoły, na rzecz dzieci ze swojego sołectwa, na rzecz innych.

Zaangażowana radna ze Sławocina

Potem, to już Pani Władzia pojawiała się w moim życiu stale. A to zaprosiła na spotkanie z dzieciakami, żeby moderować zabawy, a to przyjechała porozmawiać. W ubiegłej kadencji zasiadaliśmy przy jednym stole w Radzie Gminy i ten czas zapamiętam najbardziej, bo tutaj poznałem Władzię – tak chciała, żeby do niej mówić, mimo różnicy wieku. Szanowała tych, którzy mają ręce otwarte i gotowe do pracy.

Nie znosiła obłudy, fałszu, zakłamania i wydumanych frazesów. Zawsze była sobą. Na sesje zawsze przygotowana, wszystkie materiały studiowała, co dawało się zauważyć po zaznaczonych ołówkiem fragmentach, których objaśnienia wymagała. Sławocin, to jej miejsce na ziemi – leżało jej na sercu bezpieczeństwo mieszkańców. To o nie często dopytywała, pisała pisma do instytucji, rozmawiała z dziennikarzami.