Nowy rozkład pociągów 2021. Zmiany wchodzą w niedzielę, 12 grudnia

Lubuski Zakład POLREGIO w Zielonej Górze poinformował, że 12 grudnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy 2021/2022.

- Nowy rozkład to przede wszystkim zwiększenie liczby kursowania pociągów oraz pracy eksploatacyjnej z 3 710 880 pockm do 3 983 719 pockm - wyjaśnia Paweł Nijaki, rzecznik prasowy Zakładu Lubuskiego POLREGIO. - Jest to rozkład roczny, który będzie podlegał jednej większej korekcie w czerwcu 2022 r. oraz trzem mniejszym w marcu, czerwcu i listopadzie wynikającym z dostosowania ruchu pociągów do aktualnego zakresu prac modernizacyjnych.