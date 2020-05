Nowosolskie szkoły podstawowe otwarte. Jakie zajęcia się odbywają? Ilu rodziców zadeklarowało, że ich dzieci wrócą do szkoły?

Do szkoły podstawowej nr 1 przyszło w poniedziałek rano, 25 maja dziewięcioro uczniów. Powstały dwie grupy. W jednej są pierwszaki, a w drugiej uczniowie z klas drugich i trzecich. W godzinach 6.30 – 8.00 są zajęcia opiekuńcze, a między godz. 8 a 12 jest blok dydaktyczny i następnie od 12 do 16 znów zajęcia opiekuńcze.

Myślę, że z biegiem czasu, jeśli epidemia na podobnym poziomie będzie się utrzymywać, to dzieci w większej ilości wrócą do szkoły i będą tworzyć się następne grupy.

W obu grupach są jeszcze wolne miejsca. Jeśli będzie więcej osób zainteresowanych, aby ich dzieci wracały do szkoły, będą tworzone kolejne grupy. Ważne jest, aby nie zmieniać grup. Jak ktoś trafi do danej grupy to już w niej zostanie. Będzie tak po to, aby minimalizować ryzyko zakażenia.

– Myślę, że z biegiem czasu, jeśli epidemia na podobnym poziomie będzie się utrzymywać, to dzieci w większej ilości wrócą do szkoły i będą tworzyć się następne grupy – zapowiada dyrektor Juckiewicz.