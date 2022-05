Nowosolski Piknik Zdrowia. To wydarzenie dla całych rodzin w Nowej Soli. Będą atrakcje dla dzieci i ciekawostki dla seniorów

W sobotę, 21 maja, w godz. 12.00-17.00 w ogrodzie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Kasprowicza odbędzie się Nowosolski Piknik Zdrowia. To wydarzenie dla całych rodzin.

- We współpracy z wieloma podmiotami i naszym powiatem przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych mieszkańców (szczegóły na załączonym plakacie). Zapraszamy do wspólnej zabawy. Będzie się działo - zachęca do udziału prezydent Jacek Milewski.