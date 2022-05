Nowosolska Wyprzedaż Garażowa! W sobotę znów będzie można zrobić tutaj zakupy. Zobacz terminy kolejnych wyprzedaży

Nowosolska Wyprzedaż Garażowa. Cel wydarzenia

Nowosolska Wyprzedaż Garażowa zaczęła w kwietniu tego roku swój kolejny sezon. Znów raz w miesiącu można kupować różne rzeczy do domu, dla dzieci do zabawy, ciekawe ubrania, książki.

Z poprzednich edycji wybraliśmy najciekawsze zdjęcia. Zobacz, co można było kupić w poprzednich latach podczas wyprzedaży garażowych w Nowej Soli.