Nowosolanie na zakupach. - Seniorów jest więcej niż kiedyś na ulicach. Jakby dostali pozwolenie na wyjście z domu - informuje Czytelniczka

- Klienci chodzą od półki do półki, jakby Luwr oglądali - ocenia pani Barbara z Nowej Soli. Ale jednocześnie dziękuje tym, którzy szybko robią zakupy z listą. Rękawiczki klienci mają swoje, ale sklepy też je oferują.

Pani Monika zawsze wpada do sklepu, wiedząc, co ma kupić. Listy nie potrzebuje. - Robię szybko zakupy, bo wiem czego chcę, nie lubię spacerować po sklepie bez celu, robię małe zakupy, bo nie mogę dźwigać po operacji, a większe zakupy mogę zrobić wtedy jak mąż nie pracuje po godzinach i możemy podjechać razem - odpowiedziała na nasze pytania dotyczące zakupów w Nowej Soli. Są zmiany wywołane epidemią koronawirusa. Część weszła w życie 1, a część 2 kwietnia.

Zakupy w Nowej Soli. Godziny 10-12 wyznaczone dla seniorów. A jak jest? - Seniorzy mają pierwszeństwo przez dwie godziny. Nie było ich, więc wpuszczano wszystkich po kolei. Może nie do końca zgodnie z zaleceniami, dlatego sklepu nie wymienię, ale chyba po ludzku? Prawda - opisała swoje zakupy pani Maria.

- Powiem, że po tych zmianach jest kiepsko. Niby zakupy osoby 65+ mają robić w godzinach 10-12, więc ja siedzę w domu. I co z tego? Wychodzę po 12.00, a tam babcie znów przede mną w kolejce i za mną... Teraz jest ich więcej niż kiedyś na ulicach, tak jakby dostali pozwolenie na wyjście z domu. Nie jest dobrze. - stwierdza pani Bogusia. Pani Agnieszka w czwartek, 1 kwietnia, została wyproszona z kilku sklepów, bo był to czas dla seniorów przed południem. - W sklepie pusto, przed sklepem zero kolejki i tłumaczenia, że robię zakupy dla seniorów też nic nie dały. Dlatego wygląda na to, że to my "młodzi" musimy się dostosować do tych godzin, a starszym i tak się nie przetłumaczy, będą 10 razy dziennie chodzić po pierdoły - stwierdza nasza Czytelniczka.

- Nikt z obsługi nie będzie zaryzykował mandatem. Takie są obostrzenia - wyjaśniła pani Katarzyna i poradziła, aby młodzi klienci dostosowali się do wyznaczonych godzin.

Zakupy w Nowej Soli. Trudniej mają matki z dziećmi W czwartek pani Monika próbowała zrobić zakupy w Lidlu. Nie udało się. - Kolejka na długość całego sklepu, nie ma szans iść np. o 9 rano, żeby do tej 10 wejść do sklepu, chyba trzeba będzie chodzić o 6 rano, bo o 12 to samo - stwierdziła. - Zrezygnowałam, nie widziałam sensu stać, jeśli od 10 mogą ze sklepu korzystać tylko osoby 65+. Nasza Czytelniczka zauważa, że w trudnej sytuacji są teraz matki z małymi dziećmi. - Współczuję samotnym rodzicom, którzy nie mają z kim zostawić dzieci i muszą stać w tych kolejkach z dzieckiem i patrzeć na krzywe miny innych osób i zapewne głupie komentarze - stwierdziła.

Zakupy w czasie epidemii. Czasem jedna kasa czynna Pani Magda była na zakupach 1 kwietnia w największym w Nowej Soli markecie. - W sklepie było bezpiecznie, ale kolejka na dworze gigantyczna, czas oczekiwania na wejście to minimum godzina. A w środku na sześć kas jedna otwarta - opisała swoje zakupy.

Zamiast przyjść z listą zakupów i zrobić je szybko (tak jak zalecają mądrzy doradcy), chodzą od półki do półki, jakby Luwr oglądali. Dotykają, myślą, rezygnują, odkładają.... a kolejni na dworze, czekają i marzną. - Jedna kasa czynna, bo liczba zatrudnionych jest na takim, a nie innym poziomie. Wiele osób na L4, opiece itp... No i jeszcze ktoś musi wykładać na póki tę mąkę, te drożdże i to piwo, po które klienci przychodzą, niejednokrotnie trzy razy tego samego dnia. A przy tym, zamiast przyjść z listą zakupów i zrobić je szybko (tak jak zalecają mądrzy doradcy), chodzą od półki do półki, jakby Luwr oglądali. Dotykają, myślą, rezygnują, odkładają.... a kolejni na dworze, czekają i marzną, a po tym wszystkie frustracje odbijają sobie na pracownikach sklepu. Oczywiście, są też bardzo mili, wyrozumiali i stosujący się do zasad klienci. I dla tych wielki ukłon - podkreśliła pani Barbara.

Zakupy w czasie epidemii. Wzrosty cen już były. Dobrze sprzedają się gazety i krzyżówki - Było takie bum na początku tej epidemii. Filet z kurczaka kosztował prawie 30 zł, inne mięsa nie lepiej. Teraz jest spokój. Ceny wróciły do normy i często są promocje na niektóre artykuły - ocenia pani Bogusia.

Również inne pytane Czytelniczki nie zauważają już wzrostów cen. Krzyżówki schodzą jak świeżutkie bułeczki. Niedawno wszyscy powtarzali, że czytają w internecie, a teraz coraz częściej sięgają po gazetę papierową. Jan Hanusz prowadzi w centrum Nowej Soli kiosk. Jest pełen podziwu dla klientów. Zachowują dystans i mają rękawiczki. – Ruch mnie poinformował, że klient powinien mieć swoje, w telewizji usłyszałem, że i klient, i sprzedawca mają o to zadbać. Zazwyczaj osoby, które do mnie wchodzą, mają rękawiczki. W różnych kolorach, są różowe, czarne czy niebieskie. Kiosk to małe pomieszczenie. Nie trzeba mówić, prosić. Jak ktoś widzi, że jedna osoba stoi w środku, to czeka na zewnątrz. Dyscyplina społeczna wzorowa jest – podkreśla nasz rozmówca.

– Mimo, że ludzi jest mniej na mieście, i to dziwnie zabrzmi, nie zauważyłem mniejszej liczby klientów. Co więcej, jest powrót do czytania gazet i książek. A krzyżówki schodzą jak świeżutkie bułeczki. Niedawno wszyscy powtarzali, że czytają w internecie, a teraz coraz częściej sięgają po gazetę papierową.

Zakupy w czasie epidemii. Rękawiczki i płyny dezynfekujące - Są rękawiczki, są płyny. Nawet w takich małych sklepikach jak Żabka. A jak w marketach? Raz w tygodniu jestem w Biedronce, to też są, a w innych nie wiem, bo staram się unikać - przyznała nam pani Bogusia.

Pani Maria zauważyła rękawiczki przy wejściu do sklepu. Kiedy zabrakło, tymczasowo zawieszono woreczki. - Zakłada się przed dotknięciem wózka - informuje. - W Intermarche wzorowo. Rękawiczki i środek do dezynfekcji na wejściu, pilnują liczby osób na sklepie, każdy wózek dezynfekowany. Czas oczekiwania 5 minut, ale to pewnie trafiłam na taką porę - powiadomiła pani Sandra, która robiła zakupy 1 kwietnia, ok. godz. 17.00.

Koronawirus. Nowe ograniczenia na zakupach Od 1 kwietnia zamknięte są wszystkie hotele, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Po ulicach możemy się poruszać tylko pojedynczo, jeśli zaś idą razem dwie osoby, to powinny zachowywać od siebie odległość dwóch metrów. Na poczcie mogą być tylko dwie osoby na jedno okienko pocztowe.

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Apteki w godz. 10.00-12.00 oprócz seniorów powyżej 65. roku życia mogą obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Zamknięte są hotele i inne miejsca noclegowe. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla osób w kwarantannie lub izolacji, personelu medycznego, osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych), osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca. Jeśli przed wejściem nowych przepisów nocowałeś w hotelu, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

Zamknięte są zakłady fryzjerskie, kosmetyczne itp. Zakłady rehabilitacji i masażu. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie, czyli kwarantannie jest poddawana cała rodzina, a nie tylko osoba, która na przykład wróciła z zagranicy (od 1 kwietnia).

Zamknięte są parki, place zabaw i bulwary.

Osoby do 18. roku życia mogą wychodzić tylko pod opieką dorosłych.

Za złamanie zakazów grozi grzywna od 5 do 30 tys. zł.

