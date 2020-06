Nowa wieża, która pnie się na terenie dawnej fabryki w Nowej Soli, będzie miała pięć pięter. Ma być gotowa we wrześniu. Co jeszcze powstaje?

Za rok w czerwcu ma być gotowy reprezentacyjny plac w dawnej fabryce nici Odra w Nowej Soli. Nowa wieża będzie miała pięć pięter. W parku obok będzie nowa fontanna.

Będąc na terenie dawnej fabryki nici Odra w Nowej Soli można się zdziwić jak dużo się tutaj teraz dzieje. Zburzona na koniec ubiegłego roku wieża pnie się w górę. Jest też prowadzonych wiele innych prac.

Inwestycje w Nowej Soli. Wielki projekt rewitalizacji terenów pofabrycznych Re – Odra – Budujemy wieżę. Robimy roboty ziemne, kładziemy kanalizację deszczową, sanitarną i sieć wodociągową. Rozpoczynamy prace ziemne pod roboty drogowe. Trwają rozbiórki starej nawierzchni i przygotowanie robót pod koryto drogi – informuje Andrzej Tyrka z firmy ZPB Kaczmarek Budownictwo z o.o, która prowadzi inwestycję.

Nowa wieża ma szeroką dobudówkę, której wcześniej nie było. To sposób na stabilność obiektu, ale też na powiększenie powierzchni, która po zakończeniu inwestycji będzie służyła mieszkańcom. Na parterze wieży będą mogły odbywać większe spotkania.

Szersza dobudówka będzie do wysokości pierwszego piętra. Od drugiego do piątego piętra wieża będzie węższa. Na wysokości drugiego piętra, dookoła wieży powstanie taras widokowy, z którego będzie można podziwiać efekty rewitalizacji.

Harmogram największej inwestycjiw miejscu zabytkowym w Nowej Soli Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Tylko na jednym z odcinków robót zostały wstrzymane ze względu na odkrycia w ziemi. Jednak okazało się, że pozostałości dawnego szamba nie spełniają warunków rozporządzania o zabytkach i po dwóch tygodniach prace w tym miejscu znów mogły się odbywać.

Wieża planowana jest do ukończenia we wrześniu. – Plac wokół wieży chcemy skończyć do czerwca przyszłego roku. Powstanie w tym miejscu fontanna, będzie skwerek i miejsce na kino letnie – zapowiada Andrzej Tyrka. Systematycznie rozkręcają się prace przy rewitalizacją dawnej fabryki. Równolegle przygotowujemy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji przebudowy pozostałych dróg w tym terenie.

Będą też roboty w pobliskim parku, w którym stanie druga fontanna i muszla koncertowa. Będą tam też nowe alejki. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2021 r. Koszt to ok. 20 mln zł.

– Systematycznie rozkręcają się prace przy rewitalizacją dawnej fabryki. Równolegle przygotowujemy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji przebudowy pozostałych dróg w tym terenie – zapowiada prezydent miasta Jacek Milewski.