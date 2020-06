Nowa Sól z kosmosu. 1984 rok, możesz sprawdzić, jak wyglądało wtedy miasto. Porównaj, co się zmieniło

Kosmiczna podróż jest możliwa w Nowej Soli już dzisiaj. Można samemu zobaczyć, jak wyglądało miasto z kosmosu w 1984 roku i w kolejnych latach.

Widać jak budowała się S3

Zobacz, jak bardzo się zmieniło na przestrzeni ponad trzydziestu lat, czy jego granice się rozrosły. To niemal, jak prawdziwa podróż w czasie.

W galerii pokazujemy zdjęcia z perspektywy kosmosu z 1984, 1990, 1996, 2000, 2004, 2005, 2006, 2008, 2012, 2016 oraz 2018 roku. Zagęściliśmy kadry z lat 2004 - 2008, bo właśnie budowała się dzisiejsza trasa szybkiego ruchu S3 na odcinku z Nowej Soli do Zielonej Góry. Znakomicie widać, jak powstawała, kiedy budował się węzeł w Niedoradzu.

Przypomnijmy, droga ekspresowa S3 to przebudowana droga krajowa nr 3. Najpierw była to jedna jezdnia. We wrześniu 2018 r. do użytku zostały oddane 33 km z Nowej Soli do Kaźmierzowa w województwie dolnośląskim. W grudniu 2018 r. powstała druga jezdnia drogi S3 na odcinku od węzła Niedoradz do Nowej Soli.