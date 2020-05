Nowa Sól - atrakcje. Co zobaczyć w Nowej Soli? Jak spędzić wolny czas? Gdzie są miejsca relaksu?

Nowa Sól ma wiele ciekawych miejsc wartych zainteresowania mieszkańców i turystów. Jest wiele tematycznych parków, kręgielnie i miejsca wystawowe, a także kino.

Nowa Sól liczy ok. 39 tysięcy mieszkańców. To trzecie co do wielkości miasto w województwie lubuskim. Jest jednym z tylko trzech lubuskich miast, w których rządzą prezydenci, obok Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Ma znakomite położenie nad Odrą, przy trasie szybkiego ruchu S3 i kolejowej "Odrzance".

W mieście są dwie kręgielnie, tematyczne parki, muzeum i galeria. Są dwie, a jak dobrze policzyć, to nawet cztery powierzchnie wystawowe.

Nowa Sól. Atrakcje - Nadodrzański Park Rekreacyjny To miejsce znane także jako Park Krasnala I i II. Ale te nazwy nie oddają wszystkiego, co jest tutaj w ofercie (ograniczonej podczas epidemii koronawirusa).

Park Krasnala II to Wake Park, BMX Racing, skatepark, pumptrack, ścianki wspinaczkowe, pole do minigolfa, Górka widokowa, Kacza Górka, Park Fizyki, Wodny Świat i Solpark.

Park Krasnala

To wielki plac zabaw, park i minizoo. To tutaj znajduje się największy na świecie, wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa Krasnal Soluś. Stoi u wejścia do parku wraz z żoną Lusią.

Park jest czynny w sezonie wiosenno-letnim.

Adres: al. Wolności 11

Telefon: 512 266 009

Park Krasnala Nowa Sól

Solpark - park linowy

Są różne trasy, zależnie od trudności i wieku korzystających z atrakcji dzieci i młodzieży.

15 maja 2020 - jest jeszcze nieczynny ze względu na epidemię koronawirusa. Ale z pewnością wkrótce znów będzie otwarty.

Park Linowy Nowa Sól Solpark

Park Fizyki

Jest sześć działów: mechanika, akustyka, haptyka, hydrostatyka, olfaktologia i optyka. Godziny otwarcia 12 - 18.

Podobnie jak Solpark, w połowie maja jest jeszcze nieczynny ze względu na epidemię.

Park Fizyki

Wake Park

Główną atrakcją jest dwusłupowy wyciąg do nart wodnych firmy PRIMUS, o długości ok. 200 m, gdzie pomiędzy masztami wyciągu, ustawionych jest 6 przeszkód, na których mogą spróbować swoich sił zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni zawodnicy. Wakeboard to dyscyplina sportowa, którą mogą uprawiać wszyscy, łącznie z dziećmi, począwszy od 7 roku życia - czytamy na profilu parku.

Wake Park jest czynny w sezonie wiosenno-letnim. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna: 574 068 707. Muzeum Miejskie W tym miejscu można dowiedzieć najwięcej o mieście i okolicy, kupić ciekawe wydawnictwo lub pobrać je ze strony internetowej. Są wystawy stałe i czasowe. Jedna z ostatnich wystaw poświęcona historii papiernictwa jest przedłużona.

Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00. W niedzielę w godzinach 11.00-16.00. W sobotę muzeum jest zamknięte.

Adres: ul. Muzealna 20

Telefon: +48 68 387 36 40, wew. 1.

muzeum-nowasol.pl

Galeria pod tekstem. Ogród Sztuk. Miejska Biblioteka Publiczna W podziemiach biblioteki organizowane są wystawy prac interesujących artystów. Dzięki tym wydarzeniom można bliżej poznać talenty mieszkańców.

Przy bibliotece jest Ogród Sztuk - to park, w którym można mile spędzić czas. jest tutaj trzeci w mieście mural.

Biblioteka jest czynna w dni powszednie, w godz. 9:00 – 17:00. W soboty i niedziele biblioteka jest nieczynna.

Adres: ul. Bankowa 3

Telefon: (68) 355 34 30

bibliotekanowasol.pl

Galeria Bezdomna - To niepowtarzalna wystawa, która nie posiada swojego stałego miejsca. Pojawia się ona zazwyczaj w opuszczonych miejscach i jest dostępna przez kilka dni, po czym znika bez śladu, by następnie pojawić się zupełnie w innym mieście, a nawet kraju - czytamy w informacji organizatorów.

To część corocznego wydarzenia, jakim jest Solanin Film Festiwal.

solanin-film.pl

Nowosolski Dom Kultury To miejsce, w którym działa Kino Europa. Są występy teatrów i prowadzone są artystyczne zajęcia grupowe. Jest także miejsce, w którym otwierane są wystawy.

Adres: ul. Piłsudskiego 49

Telefon: +48 68 387 90 15

nowosolski.pl

Hotel Nadodrzański Dwór W hotelu, w którym jest też restauracja, działa kręgielnia i jest bilard.

Adres: Aleja Wolności 8

Telefon: 68 410 69 00 Hotel Nadodrzański Dwór Hotel Złoty Łan W hotelu, w którym jest też restauracja, działa kręgielnia.

Adres: ul. Zielonogórska 134

Telefon: 600 828 084

Złoty Łan Nowa Sól

