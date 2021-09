Nowa Sól: 36-latek ruszył z nożem na policjantów. Groził, że ich zabije. Jeden z mundurowych sięgnął po broń

- Mundurowi kilkukrotnie wzywali agresora do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia i zachowania zgodnego z prawem. Mężczyzna wykrzykiwał do policjantów, że zrobi im krzywdę jak tylko do niego się zbliżą - informuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskich policjantów.