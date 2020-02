NOWA SÓL. 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorych. Tego dnia w kościołach odbywają się urczyste msze z udzielaniem sakramentu namaszczenia

Msza w szpitalu w Nowej Soli

W Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ przy ul. Chałubińskiego o godz. 15.00 zostanie odprawiona msza św. w intencji chorych pod przewodnictwem księdza biskupa Pawła Sochy. Chętni będą mogli skorzystać z sakramentu namaszczenia.

W kościele parafialnym św. Józefa już w niedzielę, 9 lutego odprawiona została msza św. w intencji osób chorych. Również w tym kościele był udzielany sakrament namaszczenia.

Dlaczego Światowy Dzień Chorych przypada właśnie 11 lutego?

To rocznica objawienia Matki Bożej nastoletniej Bernadecie Soubirous w Lourdes. Od połowy ubiegłego wieku dochodzi tam do uzdrowień. – Z tym miejscem i orędziem Matki Bożej jest związany ten dzień – wyjaśnia ks. Waldemar Kostrzewski z parafii pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli. – Każdy cud jest potwierdzeniem tego co wydarza się duchowo. Potwierdzeniem uzdrowienia duchowego jest uzdrowienie fizyczne. Pan Bóg dotyka nas swoją łaską. To nie dzieje się zawsze, nie wiemy dlaczego raz się zdarza, raz nie. To jest plan Boży.

Ks. Kostrzewski przypomina, że dzień chorych ustanowił św. Jan Paweł II. – To jest dzień, w którym chcemy się zastanowić nad swoim zdrowiem duchowym i fizycznym. Udziela się namaszczenia chorych, które jest widzialnym znakiem darów, które ma Kościół. Ten sakrament to konkretna łaska. Mamy pewność, że Bóg działa, chce nas uzdrowić duchowo, ale też fizycznie. Jako ludzie zwracamy się do Boga też z naszymi chorobami, które mają też wpływ na życie duchowe. Ten dzień jest podziękowaniem ludziom chorym za to, że mimo choroby i cierpienia trwają przy Bogu. Nieraz mamy świadectwa u chorych, których odwiedzamy. Przy łóżku, często przez wiele lat jest stolik, a na nim różaniec. Zawsze to pokazuje, że ci ludzie mimo, że są chorzy są świadectwem wiary i modlitwy. Jako zdrowi powinniśmy się od nich uczyć zaufania wobec Boga. Dzień chorych jest po to, aby pokazać że są tacy ludzie, że Kościół ich nie odrzuca, wręcz przeciwnie, są potrzebni do świadectwa wiary.