Nowa plaża w Sławie gotowa. Zobaczcie, jak tam jest pięknie. To jedna z największych inwestycji w ostatnim czasie nad Jeziorem Sławskim

– Do lata jeszcze daleki czas, ale można już u nas spacerować. Punkty gastronomiczne na terenie ośrodka są już w weekendy czynne. Można przyjechać i podziwiać to miejsce – zachęca Tomasz Krzymiński, dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

W Sławie będą dwa kąpieliska

Wprawdzie wykonawca zszedł już z budowy, ale jest jeszcze dużo pracy do wykonania. Na początku wakacji ruszy tutaj drugie w ośrodku strzeżone kąpielisko. –Pracujemy nad tym, aby urządzić nowe kąpielisko, począwszy od uzyskania wielu zgód i zatrudnienia ratowników, trzeba też to miejsce jeszcze urządzić. Do czasu oficjalnego otwarcia na początku czerwca będzie to trwało – podkreśla dyrektor.

Tomasz Krzymiński zaznacza, że do czasu aż ukorzeni się trawa na skarpach, będzie widoczny murek oporowy i rury koloru żółtego. Jest to zrobione po to, aby w razie mocniejszego deszczu, skarpy nie spłynęły. – Skarpy są duże. Musimy deszczówkę jakoś rozprowadzić. Dlatego uprzedzam, aby się nikt nie martwił, że tak już zostanie. Do czasu właściwego użytkowania plaży wszystko będzie zrobione. Trawa już rośnie, ale jeszcze potrzeba trochę czasu, aby się porządnie ukorzeniła.

Dyrektor SCKiW podkreśla, że po ostatnich opadach przybyło wody w jeziorze do stanu minimalnego, tak jak to było oczekiwane, a woda jest przejrzysta.