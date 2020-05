Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Nowej Soli. Telefony na nocną pomoc lekarską. Sprawdź, kiedy możesz skorzystać z tej pomocy

Kiedy możesz skorzystać z nocnej opieki zdrowotnej w Nowej Soli?

"W sytuacji, gdy pacjent potrzebuje pomocy w święta i weekendy czy też w nocy może skorzystać z pomocy ambulatoryjnej w szpitalu przy ul. Chałubińskiego. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest do dyspozycji pacjentów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, tel. 797 662 584 i 68 388 21 19, telefon do rejestracji 68 388 23 97" - informuje szpital na swoim portalu.

Ważne

W związku z koronawirusem najpierw trzeba zadzwonić. "Główny Inspektor Sanitarny zaleca najpierw przeprowadzenie wywiadu przez telefon a jeśli to możliwe przeprowadzenie w ten sposób konsultacji. Lekarz dyżurujący po rozmowie z pacjentem zdecyduje o dalszym postępowaniu" - informuje szpital.