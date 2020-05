Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Nowej Soli. Numer telefonu na nocną pomoc lekarską. Sprawdź, kiedy możesz skorzystać z tej pomocy

W Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Chałubińskiego 1 w Nowej Soli działa Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Kiedy możesz skorzystać z nocnej opieki zdrowotnej w Nowej Soli?

"W sytuacji, gdy pacjent potrzebuje pomocy w święta i weekendy czy też w nocy może skorzystać z pomocy ambulatoryjnej w szpitalu przy ul. Chałubińskiego. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest do dyspozycji pacjentów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, tel. 68 3882119" - informuje szpital na swoim portalu.

Zapisz ten numer: 68 388 21 19.

Miejsce przyjmowania pacjentów w Nowej Soli w ramach nocnej opieki zdrowotnej

Gabinet znajduje się na parterze szpitala, obok Centralnej Izby Przyjęć. Ze względu na epidemię koronawirusa miejsce przyjęć zostało przeniesione.

Nowe miejsce na czas epidemii to budynek B Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 1.