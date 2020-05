Noc w Muzeum Miejskim w Nowej Soli odbędzie się, ale dopiero za rok. Co z innymi zaplanowanymi wydarzeniami?

Noc w Muzeum Miejskim w Nowej Soli

„Dziedzictwo średniowiecza w powiecie nowosolskim” taki tytuł miała nosić wystawa wzbogacona o zbiory z Kożuchowa oraz z muzeów w Zielonej Górze i Świdnicy, która miała być otwarta 22 maja w Muzeum Miejskim w Nowej Soli.

Na początku roku dyrektor placówki dr Tomasz Andrzejewski zapowiadał, że chciałby pokazać to, co dzisiaj widać ze średniowiecza w powiecie, bo paradoksalnie widać bardzo dużo. - To, co mnie podczas badań urzekło, to jest to, że w kościołach regionu jest bardzo dużo zabytków średniowiecznych, które są bardzo niedoceniane i bardzo cenne – mówił "GL".

Przenosimy wydarzenie w całości na przyszły rok.

Tymczasem z powodu epidemii koronawirusa wydarzenie nie może się odbyć. - Przenosimy wydarzenie w całości na przyszły rok - zapowiada dyrektor Andrzejewski.

W planie są rekonstrukcje, filmy i zdjęcia. Wystawie ma towarzyszyć wioska średniowieczna. Zaplanowane są pokazy zawodów, które występowały w średniowieczu.

Tegorocznej Nocy w Muzeum miała towarzyszyć wystawa nowych zdjęć Przemysława Pulki. Te zdjęcia prezentowaliśmy ostatnio na naszym portalu.