Niezwykły pokaz mody na 75 -lecie CKZiU "Elektryk" w Nowej Soli! To była udana inspiracja modą z lat 70. Zobacz zdjęcia

Szkoły w Nowej Soli. Wielki pokaz mody na 75-lecie CKZiU "Elektryk"

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" skończył 75 lat. Z tej okazji była okolicznościowa gala i zjazd absolwentów. W pamięci uczniów zostanie przede wszystkim pokaz mody.

Wprawdzie podobne odbywają się, co roku, ale to właśnie ten z pewnością zostanie zapamiętany nie tylko ze względu na jubileusz szkoły, ale temat i dobrane stroje. Dziewczyny miały na sobie ubrania stylizowane na lata 70. i dzieci kwiaty. Było to możliwe dzięki współpracy z Butikiem Obsesja z Nowej Soli.