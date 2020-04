Niedziela Palmowa sprzed dwóch lat w Nowej Soli. Zobaczcie, jakie mieliśmy palmy, jaka była pogoda [galeria]

WIELKI CZWARTEK

godz. 18.30 - Liturgia Wieczerzy Pańskiej. Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po homilii kapłan umywa wybranym parafianom nogi. Na zakończenie liturgii Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam do godziny 24.00 potrwa czuwanie. Adoracje poprowadzą grupy parafialne.

• WIELKI PIĄTEK

od godz. 7.00 - adoracje Jezusa w ciemnicy, uroczysta jutrznia. W Wielki Piątek wszystkich katolików pełnoletnich, aż do rozpoczęcia 60-tego roku życia obowiązuje post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia: dwa lekkie i jeden do syta). Natomiast wszystkich, od 14-tego roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W godzinie śmierci Jezusa na krzyżu, o 15.00 parafia zaprasza na Drogę Krzyżową. Liturgie Męki Pańskiej o godz. 18.30. Po liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem, gdzie adoracja trwać będzie przez całą noc. Czuwanie w nocy z piątku na sobotę odbywać się będzie według wyznaczonych ulic, szczegóły znajdują się w gablocie.