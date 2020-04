Puste kościoły, puste ulice. Nie tak powinny wyglądać przygotowania do najważniejszego święta chrześcijan. Zajrzeliśmy do kilku zielonogórskich kościołów. Zobaczcie, jak wyglądają na tydzień przed Wielkanocą. Zobacz rozmowę z księdzem Mariuszem Łuszczkiem z parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze: Zielonogórzanie zostali w domach. Tylko jednostki zdecydowały się pójść na mszę św. do świątyni. Przepisy wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa zalecają pozostanie w domu i opuszczanie go tylko z ważnych powodów. Obostrzenia dotyczą także kościołów. Jednocześnie może tam przebywać pięciu wiernych. Puste kościoły w Niedzielę Palmową wyglądają przygnębiająco, jednak tylko ograniczenie kontaktów z innymi osobami do minimum może ograniczyć szerzenie się epidemii. Specjalnie dla naszych Czytelników transmitujemy msze św., które odprawiane są w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Oglądaj: Niedziela Palmowa z Sanktuarium w Rokitnie. Transmisja mszy świętych o 15.00 i 18.00

Jacek Katos