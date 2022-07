Niedaleko Lubuskiego znajdziemy Polskie Malediwy. Niech was nie zwiedzie lazurowa woda i biały piasek. Jest tam niebezpiecznie! | ZDJĘCIA

Polskie Malediwy pod Lubuskiem. To właśnie ich nieskazitelny wygląd, walory estetyczne są głównym powodem pielgrzymek turystów w tamtejsze okolice. ZOBACZ ZDJĘCIA >>> Trzeba jednak mieć świadomość, że biały piasek, to nie piasek a wspomniany wyżej popiół z elektrowni. Mało tego! Sama "woda", która choć czysta, ma wysoki stopień zasadowości. Dlatego właśnie kontakt z nią jest dla żywej istoty bardzo niebezpieczny. Kąpiel w takiej "substancji" grozi poparzeniem skóry.

Piękne, majestatyczne, lazurowe jeziora, krystalicznie czysta woda, biały piasek. Znajdujące się niedaleko woj. lubuskiego Polskie Malediwy przyciągają turystów z całej Polski i świata. W gronie tym są tysiące Lubuszan, którzy na własne oczy chcą zobaczyć ten bajkowy krajobraz. Niech wzrok was jednak nie zwiedzie. Jest tam niebezpiecznie!

Polskie Malediwy. Trochę adrenaliny i pamiątka na całe życie - Byłem tam wielokrotnie, mówi Marcin Turczewski, mieszkaniec woj. Lubuskiego. - Zdarza mi się wstać wcześniej rano i zabrać w to miejsce rodzinę. Oczywiście o kąpaniu w żadnym wypadku nie ma mowy. Już samo przebywanie tam jest zabronione. Podziwiamy z daleka, w ciszy, ale widziałem raz jak małżeństwo z fotografem zorganizowało sobie tam plener ślubny. Mimo restrykcji nie dziwię im się. Trochę adrenaliny i pamiątka na całe życie - dodaje uśmiechając się. ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ:

Zbiorniki wodne pełne odpadów z elektrowni O co chodzi z tym całym niebezpieczeństwem? Otóż tak zwane "Polskie Malediwy" to nic innego jak zbiorniki wodne, do których trafiał popiół z elektrowni w Adamowie (poniżej) oraz elektrowni konińskich. Jeden z tych niebezpiecznych zbiorników ulokowany jest na wysokości wsi Gajówka, drugi spotkacie w okolicy Konina. To właśnie ich nieskazitelny wygląd, walory estetyczne są głównym powodem pielgrzymek turystów w tamtejsze okolice. Trzeba jednak mieć świadomość, że biały piasek, to nie piasek a wspomniany wyżej popiół z elektrowni. Mało tego! Sama "woda", która choć czysta, ma wysoki stopień zasadowości. Dlatego właśnie kontakt z nią jest dla żywej istoty bardzo niebezpieczny. Kąpiel w takiej "substancji" grozi poparzeniem skóry.

Kolorowe jeziora w Lubuskiem Podobne miejsce mamy przecież w regionie Lubuskim. Chodzi oczywiście o słynne kolorowe jeziorka na terenie Geoparku Łuk Mużakowa. Przybierają one różne kolory w zależności od składu chemicznego wody i podłoża. Niektóre z nich mają turkusową barwę i przejrzystą wodą, lecz także nie nadają się do kąpieli. Zbiorniki pokopalniane są wypełnione kwaśnymi wodami. To konsekwencje rozkładu pirytu, znajdującego się w pokładach węgla. Wodę zakwasił kwas siarkowy, a odczyn pH wody w jeziorkach wynosi 3-4, co można porównać do soku pomarańczowego, czy octu...

- Widziałem zbiorniki na terenie naszego Geoparku i te w Wielkopolsce też, więc mam porównanie. To dwa różne światy. Wszystkie są piękne, mają swój urok, ale jak sobie pomyślę, co może stać się z naszym ciałem po kontakcie z substancją (bo wodą tego nazwać nie można) urozmaiconą odpadami z elektrowni, to mam ciary - mówi Jakub Kozer z Zielonej Góry i dodaje, że te na terenie naszego Geoparku są bardziej klimatyczne.

Polskie Malediwy - wstęp zabroniony Warto jednak podkreślić, że akweny Polskich Malediwów, których dotyczy ten materiał, są dużo bardziej niebezpieczne. I choć rzeczywiście to miejsca odwiedzane przez turystów, znajdują się na terenach należących do elektrowni. Są to obszary zamknięte, gdzie wstęp jest zabroniony i wiąże się z sankcjami karnymi. ODWIEDŹ RÓWNIEŻ NASZ SERWIS SPECJALNY:



