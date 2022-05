Niecałe dwie godziny drogi z Nowej Soli. I można zobaczyć Park Mużakowski w kwiatach! [Plan zwiedzania, parking]

Co warto zobaczyć w regionie? Park Mużakowski

Do Parku Mużakowskiego warto wybrać się o każdej porze roku, ale na początku maja szczególnie, bo wiosna właśnie zachwyca tutaj kolorami. Kwiaty zobaczymy po niemieckiej stronie parku, ale warto zacząć spacer po polskiej stronie i nie iść, jak wszyscy w lewo od strony drewnianego domku, ale w prawo. Wtedy pójdziemy górnymi tarasami, co pozwoli zobaczyć park z góry, a takich widoków z dołu nie ma.

Spacer tarasami, to także odpoczynek od tłumu, który jest tutaj zwłaszcza w słoneczne weekendy, czy wolne dni. Rowerzyści te trasy znają i widać, że będą tutaj kolejny raz, od razu, wjeżdżając do parku od polskiej strony, skręcają w prawo.

Park Mużakowski w Łęknicy i Bad Muskau to pomysł na spacer z dziećmi, znajomymi lub też z psem. Ścieżki są wygodne, zarówno do chodzenia na pieszo, jazdy rowerem, czy z wózkiem.

Papierowy plan w informacji turystycznej kosztuje 5 zł. Pozwala rozpoznać charakterystyczne miejsca i odnaleźć się w terenie. Warto skorzystać też z portalu parku, aby o mijanych miejscach dowiedzieć się więcej.