Nie żyje były wicewojewoda, przewodniczący rady narodowej w Nowej Soli i Otyniu. Nazywany był ojcem miasta

Na nasze szczęście powstał piękny nowy zakład: Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. To on m.in. budował huty w Głogowie i Żukowicach. To wszystko razem powoli ,,rozruszało" nasze budownictwo mieszkaniowe. Za tym też poszły pieniądze od władz centralnych i wojewódzkich. Efekt był taki, że Nową Sól dawano za przykład, jak można skutecznie wykorzystywać środki na "mieszkaniówkę". Mieliśmy w tym wszystkim wizję. W planie przestrzennego zagospodarowania miasta nie zapomnieliśmy o usługach socjalnych. Na przykład o budowie nowego szpitala powiatowego. Zespół młodych planistów z Zielonej Góry umieścił go na peryferiach miasta. Nie podobało mi się to, ale kiedy zobaczyłem ich plan rozwoju Nowej Soli, to zrozumiałem, że lepszej lokalizacji nie mogli znaleźć. Wykonawcy planu zostali za to wszystko wyróżnieni nagrodą państwową II stopnia.