Nie uwierzycie, jakie piękne ryby żyją w Odrze w Nowej Soli, chyba że należycie do grona wędkarzy takich jak pan Filip

Wędkarstwo lubuskie

W maju na portalu Gazety Lubuskiej mamy coraz więcej okazji do oglądania wspaniałych okazów ryb. Internautów zachwyciła historia pana Pawła z Łagowa, który jest doświadczonym wędkarzem i pasją do wędkarstwa zaraził swoją 10-letnią córkę.

Wiele emocji wywołał też sum złowiony przez mieszkańców powiatu świebodzińskiego w Połęcku. Pani Dorota i panem Leszkiem wyłowili z Odry gigantycznego suma o wadze 47 kg i dł. 185 cm. Dokładnych pomiarów dokonała straż rybacka. Sum trafił z powrotem do rzeki.