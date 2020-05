- Nie pracowałam w kwietniu, bo była epidemia. Dlaczego postojowe niby mi się nie należy? - zastanawia się Czytelniczka z Nowej Soli

– Czy mogę znów dostać to postojowe? Moja księgowa twierdzi, że mi się nie należy, bo nie pracowałam w kwietniu w ogóle, a przecież ja nie pracowałam przez epidemię koronawirusa. Nie mogłam realizować żadnych usług firmy, było więc jeszcze gorzej niż w marcu, kiedy zdążyłam jeszcze coś zarobić. Moja księgowa tak tłumaczy wszystkim swoim klientom, że to postojowe się nie należy, jak w się w ogóle nie pracuje. Nie chce mi się w to wierzyć! To ta pomoc rządu miała być na miesiąc czy na trzy miesiące? – pyta zdenerwowana kobieta.

Nowosolanka prowadzi jednoosobową firmę. W marcu spadły jej dochody i w kwietniu złożyła wniosek do Zakładu Usług Społecznych i dostała 2 tys. zł tzw. postojowego. To pomoc w ramach tarczy antykryzysowej rządu dla firm, których dochody spadły w wyniku epidemii koronawirusa. Czytelniczka w kwietniu była już cały miesiąc w domu i nie pracowała w ogóle. Ze względu na stan epidemii nie mogła kontaktować się z klientami osobiście, a na tym polega jej działalność.

Z pytaniem – czy Czytelniczka może złożyć do ZUS oświadczenie, że sytuacja jej firmy nie uległa poprawie i czy potem za maj, czyli za trzeci miesiąc, jeśli nic się nie poprawi, też będzie mogła złożyć taki wniosek i dostać wsparcie – zwróciliśmy się do ZUS w Zielonej Górze.

Czytelniczka powinna złożyć do ZUS oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

– Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie, jednak z tego wynika, że Czytelniczka spełnia warunki, aby ponownie ubiegać się o świadczenie postojowe – wyjaśnia Agata Muchowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa lubuskiego. – Aby to zrobić powinna złożyć do ZUS oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Wniosek takiego oświadczenia znajduje się na stronie www.zus.pl. Rzeczniczka informuje, że można go złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), pocztą, bądź w każdej placówce zakładu, wrzucając do specjalnej skrzynki opatrzonej napisem „Tarcza Antykryzysowa”.