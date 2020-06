– Nie mam nic do ukrycia – zapewnia właściciel stada. Wracamy do sprawy martwych krów z Drogomila. Pojawił się nowy donos

Stado czerwonych krów limousine mieszka w spokojnym miejscu tuż nad Odrą, z dala od drogi. Teren jest ogrodzony. Krowy można zobaczyć z rzeki, ale rzadko kto przepływa. Jednak w połowie maja zrobiło się o tym miejscu głośno. Przyjechała straż rybacka, policja i dziennikarze. Na kontrolę przyjechali też inspektorzy weterynarii. Po kilku tygodniach otrzymaliśmy nagranie, które ma być dowodem na to, że w hodowli źle się dzieje. To odkopane szczątki zwierzęcia. Do ich zakopania miało dojść na ogrodzonym terenie, na którym hodowane są krowy.

O tym, że w Odrze pływają truchła krowy i cielęcia, pisaliśmy w maju. To wtedy zawiadomili nas Czytelnicy z gminy Bytom Odrzański. Sugerowali, że krowa mogła zdechnąć w trakcie porodu i została wyrzucona do wody. W rzece nie było dużo wody. Trudno było uwierzyć, że krowa się utopiła.

Stado żyje na wolnym powietrzu, na to pozwala charakter tej rasy. Obok ogrodzenia są belki z sianem i słomą. Widać na wybiegu wyłożoną paszę i wanny z wodą. Stadem na co dzień opiekuje się Robert Fajer. Mówimy, że dostaliśmy niepokojący filmik. Jest zaskoczony.

- Tę krowę odkopały dzikie zwierzęta . Może była tylko jedna zakopana, a może jest ich tam więcej. Te krowy nie mają tam co jeść. Gryzą korę drzew. Piją wodę ze stawku, do którego sikają. Aż się płakać chce, jak się na to patrzy. A nikt nie chce zwrócić na to uwagi - mówi Czytelnik, który chce pozostać anonimowy. I prosi: - Zróbcie coś z tym, bo zwierząt żal.

Aż się płakać chce, jak się na to patrzy. A nikt nie chce zwrócić na to uwagi.

Po co miałby ktoś zakopywać krowę? U nas takiego zdarzenia nie było.

- U nas każda jedna padnięta krowa idzie do utylizacji. Każdą sztukę mam udokumentowaną. Nie ma takiej opcji, żeby doszło do czegoś takiego. Po co miałby ktoś zakopywać krowę? U nas takiego zdarzenia nie było - zapewnia. - Krowa wejdzie tylko przodem do wody, to jak może sikać do stawku? To jest chore, co ludzie opowiadają. Postawiłem wanny, nalałem wody, może cielak się napije, a krowa woli ze stawku. Cały czas jest woda i jedzenie, wszystko jest.

Sprawa krowy w rzece

- Nie umorzyliśmy postępowania, bo takiego nie wszczynaliśmy - wyjaśnia mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska, rzecznik prasowy komendy policji w Nowej Soli. - Wszystko stało się jasne od razu na miejscu.

- Pokazałem policji, jak wyglądają ślady, kiedy się ciągnie krowę. Do tego potrzeba siły. Ważąc 80 kilo, nie pociągnę krowy, która waży 500 kilo, bez ciągnika. A śladów ciągnika nie było. Pokazałem ślad, gdzie krowa weszła do pierwszej grobli, miejsce, w którym się położyła albo chciała się położyć i mogła tam spaść do rzeki. To był ten feralny dzień, w którym latał ten samolot. Opryski lasu były. Bydło było wystraszone - opowiada Robert Fajer. - Bardzo mi przykro, kiedy słyszę oskarżenia. Cztery lata tutaj pracuję. Nic się nie wydarzyło.