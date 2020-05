Nie ma w sprzedaży ogrodów działkowych. To problem dużych miast. Równie szybko sprzedają się rośliny do sadzenia. Zobacz po ile są na targu

Na targowisku miejskim w Nowej Soli jest towar, który szybko schodzi. W tym roku klienci więcej kupują sadzonek - stwierdza pan Kazimierz, który sprzedaje rozsady. – Na działkach siedzą i o nie dbają. A działek na sprzedaż w okolicy nie ma. Wszystko jest wykupione. Ludzie nie mieli gdzie wyjść, to chodzili na swoje działki. A teraz o nie dbają i sadzą różne rośliny. Sprawdziliśmy opinię pana Kazimierza.

Dyrektor biura oddziału PZD podkreśla, że lepsza sytuacja jest w małych miejscowościach takich jak Kożuchów, Lubsko, Gubin czy Szprotawa, w których zdarzają się działki do kupienia.

– W większych miastach takich jak Zielona Góra, Żary, Żagań, czy Nowa Sól będzie bardzo trudno o działki – potwierdza Rafał Hawryluk, dyrektor biura Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze. – Obecnie w Zielonej Górze nie ma, ani jednej wolnej działki. Nawet pojawił się pomysł, aby parkingi przerabiać na działki, ale na to są procedury i tak od razu się tego nie zrobi. Mamy tyle terenów ile mamy i raczej więcej mieć nie będziemy.

Popyt na działki z powodu koronawirusa?

– Czy na większy popyt wpływa koronawirus? – dopytujemy. – Jeśli chodzi o Zieloną Górę to zawsze tak było, że ogrody działkowe były rozchwytywane. Dochodzą do nas informacje, że w tym roku jest trochę większe zapotrzebowanie, ale trudno powiedzieć, jaki ma to związek z koronawirusem, ale pewnie ma - mówi dyrektor Hawryluk.