Nie było inskasenta? To rachunek za prąd jest wyższy. Czytelnik skarży się, że ma zapłacić więcej. Mówi, że epidemia tego nie usprawiedliwia

Mieszkaniec podzielonogórskiej miejscowości uważa, że wiosną rachunki za prąd powinny być niższe, a nie wyższe. – Teraz jest już ciepło i dłużej jest jasno, nie trzeba zużywać tyle prądu co zimą. Jak ktoś z minimalnej pensji żyje ma taki rachunek zapłacić, to naprawdę ma problem. Musi czekać kolejne miesiące na zwrot. Ja wiem, że potem jak już odczytają moje liczniki, to mi zwrócą pieniądze. Ale czemu mają przez dwa miesiące obracać moimi pieniędzmi? Prognozy mogłyby dotyczyć tylko tych osób, które nie mają dostępu elektronicznego do biura Enei – przekonuje.