Nie będzie ścieżki rowerowej z Nowej Soli do Zielonej Góry? Co się stało z tym pomysłem? Jest pierwsza odmowa wsparcia finansowego

Powstaje mapa dotychczasowej trasy rowerowej "Kolej na rower". - Mapa ma być wydrukowana w liczbie 14 tys. egzemplarzy i trafi do pięciu gmin – partnerów projektu „Kolej na rower” oraz do organizacji turystycznych i niemieckich miast partnerskich - informuje starostwo powiatowe.

- Czemu taki prosty temat, tak fajny i istotny jest czasami tak trudny? - zastanawia się na Facebooku prezydent Janusz Kubicki. Chodzi o ścieżkę rowerową, która miałaby połączyć Nową Sól i Zieloną Górę. Co się stało?

Jest plan budowy kolejnego etapu ścieżki rowerowej w powiecie nowosolskim, który połączyłby Zieloną Górę Zatonie i Niedoradz w gm. Otyń, a tym samym trzy miasta Zieloną Górę, Otyń i Nową Sól. Pisaliśmy o tym pomyśle. Miało być coraz bliżej realizacji. Niestety, jest pierwsza odmowa dofinansowania.

Ścieżka rowerowa Nowa Sól - Zielona Góra Porozumienie w sprawie przedłużenia trasy rowerowej zbudowanej w ramach projektu "Kolej na rower" zawarły samorządy: powiatu nowosolskiego, Zielonej Góry, Nowej Soli i Otynia. Dotychczasowa trasa liczy niemal 50 kilometrów. Trasa nowej ścieżki miałaby przebiegać z Otynia przez Niedoradz do Zielonej Góry Zatonia, to 11,5 km. Do zarządu województwa lubuskiego złożony został wniosek o wsparcie finansowe budowy tego odcinka. Niestety, został odrzucony. Zarząd Województwa odmówił dofinansowania tej inwestycji ze środków unijnych w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego naszego partnerskiego projektu „Kolej na rower”.

Prezydent Nowej Soli mówi, że to nie koniec - Mega regionalna (wojewódzka) inwestycja (idealnie wpisująca się w ideę Lubuskiego Trójmiasta) budowy ścieżki rowerowej z Otynia do Zatonia (łączącej system wielu kilometrów zielonogórskich i nowosolskich ścieżek) stanęła pod wielkim znakiem zapytania - ogłosił na Facebooku prezydent Nowej Soli Jacek Milewski. Nie ma możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego i dodatkowego dofinansowania projektu. Do informacji włodarz Nowej Soli podłączył pismo z urzędu marszałkowskiego, w którym zostało wyjaśnione, że nie jest przewidziane zwiększenie środków finansowych w działaniu, z którego projekt wcześniej otrzymał wsparcie. "W związku z powyższym oraz z uwagi na rozmiar proponowanej inwestycji, nie ma możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego i dodatkowego dofinansowania projektu" - napisał z upoważnienia marszałka województwa Marek Kamiński dyrektor departamentu programów regionalnych.

Jacek Milewski zapowiedział, że działania na rzecz poszerzenia projektu będą nadal się odbywały.

Prezydent Zielonej Góry zachwala pomysł na ścieżkę - Ten odcinek to dziura, jaka jest pomiędzy naszymi ścieżkami a systemem ścieżek nowosolskich. Chcemy, aby to połączenie zostało wykonane. Wtedy całość to już dziesiątki kilometrów do śmigania rowerem. Nad jezioro będzie można pojechać na dwóch kółkach i to bezpiecznie całą rodziną. Niestety okazuje się, że może się nie udać - napisał w czwartek, 28 maja na Facebooku prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Lubuskie ścieżki rowerowe. Żal rowerzystów - Szkoda - zareagował radny Zielonej Góry Jacek Budziński. Podobnego zdania jest także wielu mieszkańców Nowej Soli, którzy wyrazili swoje zdanie w tej na profilu prezydenta Milewskiego. - Pomysł jest świetny. Jak nie teraz, to później. Nie w ramach obecnego projektu to w przyszłości z innego - napisał pan Paweł.

Pojawiły się też pojedyncze głosy przeciwników tego typu inwestycji. - Na co komu ścieżki rowerowe, jeżeli rowerzyści notorycznie jeżdżą ulicami Nowej Soli? To tak jak z "orlikami", wybudować ile tylko można, a na jednym będą się zbierać chłopaki dwa razy w tygodniu przez max dwie godziny - stwierdził pan Łukasz. Ścieżka rowerowa Kolej na rower. Mapa trasy Zanim uda się zebrać pieniądze potrzebne na poszerzenie trasy rowerowej, gotowa będzie mapa dotychczasowej ścieżki.

Mapka będzie zawierała informacje o przebiegu trasy czy miejscach postojowych, ale również zachęcała do poznawania powiatu. - Do końca maja ma powstać mapa ścieżki rowerowej, która biegnie po trasie nieczynnej linii kolejowej nr 371 relacji Wolsztyn – Żagań w powiecie nowosolskim. Dla miłośników podróżowania na dwóch kółkach będzie to przewodnik po naszej rowerostradzie i okolicach - poinformowała Anna Chyła, rzecznik starostwa powiatowego w Nowej Soli. - Mapka będzie zawierała informacje o przebiegu trasy czy miejscach postojowych, ale również zachęcała do poznawania powiatu.

Kolej na rower. Będą tablice informacyjne na trasie - Na trasie postawione zostaną tablice informacyjne z numerem każdej alternatywnej trasy, poglądową mapką trasy, jej długością, orientacyjnym czasem przejazdu, wskazaniem dla jakich grup rowerzystów jest przeznaczona, rodzajem nawierzchni trasy – poinformował wicestarosta Waldemar Wrześniak, który jest fanem jazdy rowerowej.

