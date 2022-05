Nawet miliard bułek może wyprodukować zakład w Nowej Soli w ciągu roku. Właśnie powstała nowa, trzecia linia produkcyjna

Inwestycje w Nowej Soli. Rozbudowa wielkiej piekarni

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma Lantmännen Unibake rozbudowała swoją piekarnię w Nowej Soli. Zainstalowana została trzecia linia do produkcji pieczywa do hamburgerów i hot-dogów. Zamontowane zostały też urządzenia do pakowania pieczywa na rynek detaliczny.

Piekarnia w Nowej Soli działa od 2018 roku. Produkowane są tutaj bułki do hamburgerów, hot dogów klasycznych (tzw. amerykańskich) i hot dogów w stylu francuskim (bagietka z wydrążonym otworem na dodatki).

Firma podkreśla, że po zainstalowaniu trzeciej linii zdolności produkcyjne piekarni w Nowej Soli wzrosną do miliarda bułek rocznie.