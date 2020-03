Nauczyciel wychowania fizycznego z nowosolskiego liceum przygotował dla uczniów wideo o tym jak ćwiczyć w domu. Każdy może skorzystać

- Filmików z ćwiczeniami są dziesiątki tysięcy, ale pomyślałem, że dla naszych uczniów przekonujące będą te, które pokazuje im ktoś, kogo znają - mówi trener Radosław Abramczyk i nauczyciel z Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli.

Krótką lekcję wychowania fizycznego w czasach zarazy zaproponował trener Radosław Abramczyk, nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli. Ćwiczenia z dokładnym opisem i zaprezentowaniem nagrał u siebie w domu. W ten sposób, kiedy panuje koronawirus, można ćwiczyć bezpiecznie.

Intensywne ćwiczenia, które trwają bardzo krótko Nauczyciel pokazał tzw. tabatę, czyli intensywne ćwiczenia, które trwają krótko. Są to m.in. skłony z zatrzymaniem na mięśnie brzucha, półprzysiady z butelką wody mineralnej czy pompki crossfitowe z odprowadzeniem ramienia do tytułu.

Ćwiczenia można obejrzeć na profilu szkoły. Filmik komentowali nauczyciele i uczniowie. – Miło było czytać komentarze. Wszyscy wypowiadali się pozytywnie. Takie ćwiczenia to forma rekreacji, rozrywki w domu. Nie robię z tego jakiegoś wydarzenia – zaznacza trener Abramczyk. – Zdaję sobie sprawę, że takich propozycji są dziesiątki tysięcy, ale co innego jak proponuje je osoba, którą się zna. Tak jest sympatyczniej.

Ćwiczenia dla uczniów nadają się dla każdego – Dobrze by było minimum pięć minut ćwiczyć. To jest taka jedna seria. Od tego trzeba zacząć, a potem wykonywać pięć – siedem serii. Seria jest krótkotrwała i bardzo intensywna. Ale są to ćwiczenia dla każdego. Nie jest zbyt duże obciążenie, to nie jest ćwiczenie na 60 minut – wyjaśnia nauczyciel. Ćwicząc w domu można otworzyć okno, jeśli tylko za nim jest świeże powietrze.

Memy o tym jak będziemy wyglądać, kiedy wyjdziemy z domów W mediach społecznościowych krążą obrazki, na których można zobaczyć wizerunki, zwłaszcza kobiet, ale są też koty, sprzed i po przymusowym przebywaniu w domu.

– Jak odłożę na chwilę orzeszki i chipsy, poćwiczę pięć minut i dalej będę leżeć trzy godziny na kanapie, to wtedy ćwiczenia tak naprawdę nic nie dadzą – uważa trener.

Uda się komuś schudnąć podczas kwarantanny? – A czy można podczas przymusowej kwarantanny schudnąć? – dopytujemy. – Wiadomo, że na spadek masy ciała działają przede wszystkim: minimum 30 minut ćwiczeń oraz rozsądna dieta. Inaczej nie ma cudów, nie uda się.

Radosław Abramczyk radzi, aby najpóźniej trzy godziny przed snem zjeść ostatni posiłek, a owoce jeść do godz. 16.00. – Fruktoza trawi się nawet do dziewięciu godzin. Wydaje się, że one są lekkostrawne i nic nam nie będzie, ale owocowe uczty o godz. 20 napędzają przyrost masy – podkreśla nasz rozmówca.

W przyszłym tygodniu trener zapowiada pokazać zestaw kolejnych ćwiczeń, trochę w innej formie.

Zobacz też:

VII Trening Niepodległościowy z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 2019 r.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT MINUTA PO MINUCIE

WIDEO: Objawy zakażenia koronawirusem, zasady higieny i zachowania. Poradnik Ministerstwa Zdrowia

Pobierz bezpłatną aplikację Gazety Lubuskiej i bądź na bieżąco!

Oprócz standardowych kategorii, z powodu panującej epidemii, wprowadziliśmy do niej zakładkę, w której znajdziesz wszystkie aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa.

Aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania.