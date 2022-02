Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Nowej Soli. Będzie Droga Krzyżowa Niezłomnych

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nowej Soli. Co się dzieje?

Drodze Krzyżowej Niezłomnych w Nowej Soli. Zapisy

Zbierane są natomiast zgłoszenia do udziału w Drodze Krzyżowej Niezłomnych, która odbędzie się w nocy z 11 na 12 marca. Rozpocznie się mszą św. o godz. 18.30 a następnie uczestnicy zostaną przewiezieni do miejscowości Wilcze. Z tej wsi będą mieli do pokonania około 40 km, by dojść do Nowej Soli. Zgłoszenia można wysyłać z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego na adres: [email protected]