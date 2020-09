Narodowe Czytanie w Nowej Soli.Taką Balladynę stworzył Juliusz Słowacki, jaką zobaczyli nowosolanie. Zobacz zdjęcia i wideo

Rolę Pustelnika dostał senator Wadim Tyszkiewicz. Wieloletni prezydent Nowej Soli wiele razy brał udział w akcji i odczytał różne fragmenty utworów, więc do zadania podszedł bez stresu. - Zrobili mnie dziadem - żartował po zakończeniu. Goplaną była Iwona Brzozowska, starosta powiatu nowosolskiego, Kanclerzem – Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli a Filonem – Andrzej Petreczko, przewodniczący Rady Miasta Nowa Sól. Kirkorem został młody członek rodu aktorów z rodziny Gramontów – Natanael z Teatru Terminus A Quo. Wdowę zagrała Agata Wojtkowiak, bibliotekarka w MBP w Nowej Soli, a Skierkę znakomicie grającego na skrzypcach – Eliasz Gramont – bibliotekarz w MBP w Nowej Soli i aktor Teatru Terminus A Quo. Wspaniałą Aliną była Patrycja Gandera, aktorka Teatru Terminus A Quo.

Akcja Narodowe Czytanie odbywa się co roku pod patronatem pary prezydenckiej. Tym razem przyszła kolej na promocję "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Wydarzenie w Ogrodzie Sztuk zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna.

Balladyna pełna emocji

Nikola Bielska, aktorka Teatru Terminus A Quo wcieliła się w rolę Balladyny. - Zawsze bardzo chciałam zagrać Balladynę. W gimnazjum była to moja ulubiona książka. Jak tylko usłyszałam, że będzie grana Balladyna, poprosiłam Edwarda. Mówiłam, że to jest rola dla mnie, że bardzo bym chciała. Więc nieważne jak było ciężko, wiedziałam, że się przygotuję że ja to zrobię i zrobię dobrze - zapewnia Nikola.

Nieważne jak było ciężko, wiedziałam, że się przygotuję że ja to zrobię i zrobię dobrze.

Nikola jest aktorką Teatru Terminus A Quo. Uczy się w trzeciej klasie Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego. Kiedy skończy szkołę, planuje pójść studia aktorskie do Łodzi. - Ale nie zamierzam też rezygnować z teatru. Mam nadzieję, że w Terminusie będę jak najdłużej - podkreśla.