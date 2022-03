Napadnięta w swoim domu 90-latka zerwała firankę. A to zauważył przechodzień. Uratowała się. To się wydarzyło niedaleko Nowej Soli

Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę (2 marca). To właśnie wtedy, dyżurny wschowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań we Wschowie, pijany mężczyzna wtargnął do mieszkania starszej kobiety. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kobieta, broniąc się, zerwała firankę w oknie.