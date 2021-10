Najmniej kobiet w całym województwie przebadało się w powiecie nowosolskim. A to badanie ratuje życie

W naszym województwie co 10 mieszkanka wykonała badanie cytologiczne. Najwięcej pań zrobiło to w powiecie świebodzińskim, 17 proc., natomiast w powiecie nowosolskim najmniej niecałe 6 procent.

Zdrowie kobiet. Niechęć do cytologii?

Województwo lubuskie zajmuje 14 miejsce, jeśli chodzi o ilość wykonanych badań cytologicznych w kraju. W niemal najgorszym pod tym względem województwie w kraju, to powiat nowosolski jest na ostatnim miejscu. A co więcej to właśnie w Lubuskiem umiera najwięcej kobiet na raka szyjki macicy, który da się wykryć w badaniu cytologicznym.

Z najnowszych danych NFZ wynika, że najmniej przebadanych kobiet mieszka w Otyniu (miasto) – 2,94%. Niepokojące dane dotyczą także Nowego Miasteczka – tu bada się ok. 4,2% mieszkanek oraz terenów wiejskich w gminie Bytom Odrzański – 4,7%. Najczęściej na badania zgłaszają się mieszkanki Kolska aż 10,83 proc. Powyżej średniej powiatowej wypada także Kożuchów (miasto), gdzie z badań skorzystało 7,64% kobiet. Komunikat w tej sprawie opublikowało w piątek starostwo powiatowe w Nowej Soli.