Najbogatsze i najbiedniejsze lubuskie gminy. Gdzie jest Nowa Sól? - Mamy kogo gonić - komentuje prezydent Jacek Milewski

Ranking gmin

Najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów w województwie łódzkim z kwotą z wpływów podatkowych blisko 30 tys. zł na jednego mieszkańca. Na szarym końcu znajduje się Potok Górny w województwie lubelskim z kwotę zaledwie 524 zł. Lubuskim gminom daleko do rekordzisty i na szczęście także do tych, zamykających stawkę. Zobacz ranking lubuskich gmin od najbiedniejszych do najbogatszych. W którym miejscu znalazła się Nowa Sól?

Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na dany rok dla gmin, powiatów i województw. Podstawą do wyliczenia wskaźników na 2022 rok były dane o dochodach podatkowych za 2020 r. wg stanu na 30 czerwca 2021 r.