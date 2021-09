Najbliższy z Nowej Soli Areszt Śledczy. Można bez winy zobaczyć to miejsce od środka. Mamy zdjęcia!

Areszt Śledczy w Zielonej Górze jest przeznaczony dla mężczyzn - informuje Służba Więzienna na swojej stronie. - Posiada wydzielony oddział dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Osoby zgłaszające się do Aresztu Śledczego w Zielonej Górze celem odbycia kary pozbawienia wolności, winny stawić się w dniu wyznaczonym przez odpowiedni sąd w godzinach 07.30 - 14.00. Ustalona pojemność aresztu to 328 miejsc.

Tak wygląda areszt śledczy widziany z ulicy Łużyckiej:

Areszt z tradycjami

Historia jednostki penitencjarnej sięga dnia 13.04.1840 r., w którym wmurowany został kamień węgielny pod nowy budynek- obecny Areszt Śledczy w Zielonej Górze. Budowa trwała do 1841 roku, jednak pierwsi aresztanci trafili tutaj dopiero 01.07.1842 r. Nowo wzniesiona budowla była trzypiętrową, z dwuspadowym dachem, położoną na obrzeżach miasta, przy drodze wylotowej na Żary / Krosno Odrzańskie. Wzniesiona pod zaborem pruskim przechodziła pod kolejne jurysdykcje: niemiecką, a po II wojnie światowej - polską.