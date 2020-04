Na ulicy Wilczej w Nowej Soli dziura pogania dziurę. Podobnie jest na sąsiednich uliczkach. Jest dobra wiadomość dla mieszkańców

To kolejna dobra informacja dla mieszkańców Nowej Soli, którzy czekają na remonty dróg. W kwietniu informowaliśmy o planie budowy zupełnie nowej drogi od ronda DOZAMET-u do ul. Brzozowej. W piątek, 24 kwietnia minął termin składania ofert. Można o tym przeczytać w artykule: W Nowej Soli powstanie zupełnie nowa droga i to w centrum. Ostatnio informowaliśmy też o postępujących pracach na ul. Dolnośląskiej, która przestanie być ślepa. Pisaliśmy o tym w artykule: Jedna z ulic w Nowej Soli w końcu nie będzie ślepa. Wjechał już ciężki sprzęt i zaczęła się budowa. Jest więcej planowanych i realizowanych w Nowej Soli remontów dróg.

Inwestycje w Nowej Soli. Remonty dróg na Pleszówku

- Na dobre rozpoczynamy marsz ku przebudowie ulic w dzielnicy Pleszówek - poinformował prezydent Jacek Milewski, po rozstrzygnięciu przetargu w tej sprawie.

W przetargu wyłoniony został wykonawca zadania, które rozpocznie inwestycję. Chodzi o wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych.