Na tym przejeździe wracają wspomnienia o tragedii sprzed ponad 30 lat. Wiele młodych osób nie ma pojęcia co się tutaj stało

4 czerwca 1988 roku, wczesny poranek. Wojskowy star 66 z trzynastoma żołnierzami jechał do pracy przy melioracji. Na przejeździe kolejowym koło Drogomila samochód wjechał pod rozpędzony pociąg. W tej katastrofie pięciu żołnierzy, w tym kierujący, zginęło na miejscu. Pięciu następnych zmarło w wyniku oparzeń. Płonęli jak pochodnie. W niektórych przypadkach obrażenia sięgały 90 procent powierzchni ciała...

Jako jeden z pierwszych odezwał się do nas Mirosław Kozakiewicz. „To byli moi koledzy, z którymi służyłem w wojsku. Współczuję” – napisał. Skontaktowaliśmy się z panem Mirosławem. - Byłem w tym czasie na poligonie. Wszyscy byli tym załamani. Było pokazane nam nagranie wideo. Widok był wstrząsający. Wszyscy w jednostce mówili, że ta śmierć była niepotrzebna. Za każdym razem, gdy przejeżdżam koło tego miejsca, wracają wspomnienia - przyznał nam.

Odezwali się dawcy krwi z tamtego okresu, m.in. pani Ewa, która była jedną z wielu. „Tak, pamiętam tamten dzień i natychmiastowe apele do ludzi z zakładów pracy, by oddawać krew. Były podstawiane autobusy dla chętnych. Całe społeczeństwo naszego miasta chciało pomóc. Ta tragedia będzie pamiętana” – podkreśliła Małgorzata Sołtys.

W tym czasie w „Odrze” pracowała pani Zofia: „Doskonale pamiętam apel, aby oddawać krew. Straszne to było”.