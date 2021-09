Na trasie była wieś widmo i opuszczony pałac blisko Nowej Soli. Zostaną w pamięci na długo. Wrażenia z wydarzenia motocyklistów niesamowite

Grupa Motozwierzyniec. Wakacje z duchami

Grupa motocyklistów Motozwierzyniec co roku organizuje spotkania pod nazwą Wakacje z duchami. Fani motocyklowej jazdy w połowie września spotkali się już szósty raz na zamku Karolat w Siedlisku.

Podczas wspólnej wycieczki uczestnicy zjazdu zwiedzali pogranicze lubsko - dolnośląskie. Odwiedzili pałac w Krzydłowicach, pomnik Ludziom Ziemi w Jerzmanowej, pałac i źródełko św. Jakuba w Jakubowie oraz opuszczone domy we wsi Żukowice.

W galerii można zobaczyć jak wygląda w środku pałac w Bełczu Wielkim. To gmina Niechlów, woj. dolnośląskie. Był tutaj zakład wychowawczy, przekształcony na ośrodek szkolno–wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo, a potem ośrodek wychowawczy dla dzieci z zaburzonym zachowaniem. Obiekt był czynny do 1997 roku.

Ogromne wrażenie zrobiła na uczestnikach wycieczki wieś Żukowice, niedaleko Nowej Soli, w której zostały po mieszkańcach domy z deskami w oknach.