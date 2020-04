Na spacer po Sławie się nie wybierzecie. Ale sprawdźcie, co jest robione, aby było piękniej i ciekawiej, kiedy znów przyjadą turyści

Mur po lewej stronie wejścia będzie miał szerokość 242 cm, mur po prawej stronie – 382 cm. Przejście piesze będzie miało szerokość 670 cm. Konstrukcja zostanie obłożona płytami z piaskowca w kolorze naturalnym. Aby nie wjeżdżali kierowcy samochodów, ustawione zostaną trzy słupy żeliwne stylizowane. Tylko służby obsługi i utrzymania parku w razie potrzeb będą mogły je zdemontować. – Na przęsłach murów, pod czapami, projekt przewiduje montaż rzeźbionych kształtek ozdobnych z piaskowca. Dodatkowo wejście oświetlone zostanie dwoma lampami, które architekturą będą nawiązywać do pozostałych punktów oświetleniowych rozmieszczonych na terenie parku – czytamy dalej w informacji urzędu.

– Ruszyła budowa dwóch fragmentów murów podkreślających symboliczne wejście do parku od strony rynku. Oba mury będą się składały z wyższych słupów zwieńczonych czterospadowymi czapami oraz niższego muru nakrytego dwuspadowym daszkiem – czytamy w informacji urzędu miejskiego w Sławie.

Przypomnijmy zakres prac

wymiana nawierzchni parkowych z ziemnych na żwirowe,

remont mostka nad ciekiem wodnym,

remont kładki dla pieszych,

nasadzenia i pielęgnacja zieleni wraz z budową infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych,

wykonanie bramy wejściowej do parku,

montaż tabliczek informacyjnych o charakterze dendrologicznym na wybrane drzewa okazowe w parku,

ścieżka dydaktyczna w parku miejskim,

oświetlenie LED,

monitoring.

Inwestycja jest wsparta środkami unijnymi w wysokości ok. 3,3 mln zł, czyli 85 proc. wartości całkowitej projektu.

Inwestycje w Sławie. Gotowy Park linowy

Gotowy jest nowoczesny samoobsługowy park linowy przy stadionie miejskim im. Zbigniewa Gołembskiego w Sławie. – Dzieci będą mogły z niego ponownie bezpiecznie i dowolnie skorzystać jak tylko stan epidemiologiczny na to pozwoli. Od momentu odbioru spełniał on wszystkie warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa, a tym samym został dopuszczony do użytkowania – poinformował urząd miejski.