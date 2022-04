Na pieszo nocą z Nowej Soli do Żagania. To jedna z kilkunastu Ekstremalnych Dróg Krzyżowych w naszym regionie

Ekstremalna Droga Krzyżowa z Nowej Soli do Żagania. „Do Grobu Jezusa skoro świt”

„Do Grobu Jezusa skoro świt” to Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która wyruszy z parafii pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli i skieruje się do Grobu Pańskiego w Żaganiu.

Pątnicy przejdą ok. 40 kilometrów przez: Rudno, Kożuchów, Podbrzezie Górne, Studnice i Chotków. Dalej pójdą przez pola i lasy aż do Żagania.

Wierni wyruszą po mszy świętej, która zacznie się o godzinie 20.00. Przewidywane dotarcie do Żagania nastąpi między godziną 7 a 8 rano w sobotę. Do Nowej Soli można będzie wrócić autobusem. Trzeba się zapisać, ilość miejsc jest ograniczona. Kontakt: Bartek Smolak – 793 939 293. Na te drogę krzyżową można zapisać się w zakrystii parafii św. Michała Archanioła w Nowej Soli lub na stronie www.edk.org.pl.