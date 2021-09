Na drogach w Nowej Soli. Ruszyły wyczekane remonty dróg w mieście. Na co najmniej sześciu ulicach trzeba być szczególnie ostrożnym

Inwestycje w Nowej Soli. Remont ulic na osiedlu kompozytorów

Są już pierwsze metry nowej drogi i chodników na ulicy Chopina. To część ogromnej inwestycji, która obejmuje osiedle kompozytorów. Prace rozpoczęły się także na ulicy Kurpińskiego. To pierwszy etap przebudowy i budowy ulic na tym osiedlu. – Budowana jest kanalizacja deszczowa, częściowo zamknięte są odcinki tych ulic – informuje urząd miejski.

Zobacz to miejsce na mapie:

Prace podzielono na etapy, które będą dotyczyły kolejnych ulic, również Kilara, Lutosławskiego, Nowowiejskiego i Karłowicza.

Inwestycję finansuje miasto. Koszt to ok. 6 mln zł. Prace, które wykonuje nowosolska firma, zaplanowane są na 12 miesięcy.