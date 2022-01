Na drogach powiatu nowosolskiego. W miejscu tragedii koło Nowej Soli ma być bezpieczniej. Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotował projekt

To była niedziela, 17 października 2021 roku. Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich pomiędzy Nową Solą, Kożuchowem, Bytomiem Odrzańskim, a trasą S3 doszło do tragicznego wypadku. Z ustaleń prokuratury wynikało, że 67-letni mężczyzna kierujący pojazdem Skoda Yeti nie ustąpił pierwszeństwa, nie zatrzymał się przed znakiem stop, prawidłowo jadącemu pojazdem Audi A6. W tym drugim samochodzie jechało dziecko. Mimo wysiłków lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze dziewczynka zmarła tej samej nocy.

W styczniu 2020 roku w tym samym miejscu również doszło do tragicznego wypadku. Na miejscu zginęła kobieta, a druga zmarła w szpitalu.