Na dawny cmentarz koło Nowej Soli wjechała koparka. Część mieszkańców jest oburzona. Co się tam stało?

O sprawie poinformowali mieszkańcy gminy zbulwersowani pracą koparki na dawnym cmentarzu niemieckim, na którym chowani byli przed wojną mieszkańcy ówczesnego Wrociszowa. Niektórzy w czwartek, 6 stycznia zobaczyli efekty pracy ciężkiego sprzętu i pracowników gminy Nowa Sól. Część terenu została wyrównana. Płyty pomnikowe zostały zebrane w jedno miejsce. Niektóre tablice imienne leżą rozbite. - Teren jest mocno zdewastowany. Redakcja powinna się tym zainteresować - tymi słowami powiadomił nas jeden z Czytelników.

– To jest karygodne. Nie do pomyślenia, żeby człowiek mógł coś takiego zrobić. Przecież to jest zbezczeszczenie zwłok – mówi Alfreda Baranowska, mieszkanka gminy Nowa Sól. – Z tego, co wiem, dwa lata temu ten cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. To się w głowie nie mieści. Jak można taką samowolkę zrobić?