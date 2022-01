Muzyczne wydarzenie w Kożuchowie. Wystąpili Czesław Mozil, Grajkowie przyszłości i kożuchowscy artyści

Na początek długiego weekendu w Kożuchowie odbyło się muzyczne wydarzenie. Wystąpili Czesław Mozil, Grajkowie przyszłości i artyści z Centrum Kultury Zamek.

- Za nami wspaniały muzyczny dzień pełen wielu wrażeń i pozytywnych emocji. Wszystko to za sprawą koncertu Czesława Mozila i Grajków Przyszłości - podkreślają pracownicy CK Zamek. - Artysta wraz z muzykami wykonał utwory z płyty "Kiedyś to były święta". Wisienką na torcie był występ uczestników sekcji zamkowych, którzy do tego wydarzenia przygotowywali się od dłuższego czasu pod czujnym okiem instruktorów - Jadwigi Macewicz, Anny Szul, Michała Mogiły i Przemysława Szczotko. Była drobna trema i podekscytowanie, ale wszyscy spisali się znakomicie. Ten występ z pewnością zapamiętają na długo. Przez cały koncert ze sceny biła ogromna radość z muzykowania, która udzieliła się publiczności.