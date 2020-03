Muzeum Odry w Nowej Soli miało być atrakcją na skalę województwa. Po przetargach okazało się, że miasta nie stać na nie. Ale pomysł przetrwa

Siedzibą muzeum miał być magazyn solny na pl. Solnym. To jedno z kilku miejsc w mieście, które bez wątpienia świadczą o wykorzystywaniu soli w Nowej Soli przed wielu laty.

– Magazyn solny na placu Solnym to murowana, parterowa budowla nakryta wysokim czterospadowym dachem. Wniesiono go w drugiej połowie XVIII w. na terenach należących do faktorii solnej przy lokalnym trakcie do Otynia. Po likwidacji faktorii solnej obiekt do końca ubiegłego stulecia pełnił różne funkcje magazynowe – czytamy w książce „Dzieje Nowej Soli” pod red. Dr. Tomasza Andrzejewskiego. Drugi z takich magazynów jest przy ul. Wróblewskiego.

Muzeum Odry. Bogate plany na wykorzystanie zabytku

Magazyn ze spadzistym dachem w 2016 roku został wybrany na siedzibę Muzeum Odry. Ówczesny prezydent Wadim Tyszkiewicz przekonywał, że miejsce będzie miało znaczenie dla całego regionu, zwłaszcza miejscowości nad Odrą. Miało służyć promocji rzeki i atrakcji wokół niej zgromadzonych. Kiedy Unia Europejska poprzez konkurs organizowany w urzędzie marszałkowskim, przeznaczyła na ten cel miliony złotych, wydawało się, że realizacji pomysłu nic nie zaszkodzi. Tymczasem w lutym tego roku odbył się czwarty przetarg, który miał wyłonić wykonawcę adaptacji prac. Niestety. I tym razem kwota przekroczyła łączne możliwości miasta i dotacji.

– Z ogromnym żalem jesteśmy zmuszeni unieważnić przetarg i zrezygnować z realizacji inwestycji: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego Magazynu Solnego na Muzeum Odry przy placu Solnym w Nowej Soli” – ogłosił wówczas prezydent Jacek Milewski. – Po czwartym przetargu na roboty budowlane całkowite koszty powstania w naszym mieście Muzeum Odry wzrosły do ponad 15 milionów złotych, a dofinansowanie (7,4 miliona złotych) spadło poniżej 50 procent wartości projektu. Niestety nasze starania przez kilkanaście ostatnich tygodni o pozyskanie dodatkowego finansowania dla tego zadania spełzły na niczym. Budżetu naszego miasta absolutnie nie stać na dołożenie dodatkowych ponad czterech milionów złotych.