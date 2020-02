Musical „Królowa Śniegu” w wykonaniu uczniów, nauczycieli i rodziców SP nr 2 został dwa razy wystawiony na scenie Nowosolskiego Domu Kultury

Ciekawą imprezę przygotowała w ramach zajęć edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi. Na deskach Nowosolskiego Domu Kultury uczniowie z nauczycielami i rodzicami wystawili musical „Królowa Śniegu”, według baśni J.H. Andersena. We wtorek, 18 lutego przedstawienie obejrzeli rodzice i goście, a w środę uczniowie klas I-VI.

Oprócz fascynującego motywu poszukiwań przez Gerdę Kaja, porwanego przez Królową Śniegu , dzieci miały możliwość zobaczenia... śniegu, którego tej zimy w Nowej Soli nie widziano. Co prawda był sztuczny, ale zawsze to śnieg...

Jak to w baśniach Andersena wszystko zakończyło się szczęśliwie, a bardzo zadowolone dzieci oklaskiwały swoje koleżanki i kolegów. W niektórych rolach wystąpili nawet dorośli, m.in. była dyrektor SP 2 Iwona Gazińska.

Musical przygotowali m.in.: Małgorzata Bednarek, Danuta Brysik, Barbara Andrzejewska, Iwona Kałuska, Brygida Bryś, Małgorzata Binkowska i inni. Brało w nim udział 38 uczniów z kółka teatralnego, zespołu wokalnego i muzykoterapii.