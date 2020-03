Mur przy ruchliwej ulicy w centrum Nowej Soli może runąć. Jest przechylony w kierunku chodnika. - Boję się tędy przechdzić - mówi pan Michał

Chodzi o mur dawnej gazowni, przy ul. Wojska Polskiego 15. Mieści się tutaj wiele firm. Chodnikiem w kierunku przejazdu kolejowego na Zatorze i z powrotem w kierunku centrum miasta przechodzi wiele osób.

– Kiedy mam iść ul. Wojska Polskiego to się normalnie boję. Ten mur ledwo się trzyma. Jest tak pochylony, że uważam że się przewróci. Trzeba z tym coś robić, bo to centrum miasta, a jest tam niebezpiecznie – zaalarmował redakcję Gazety Lubuskiej pan Michał.

Tematem zajmowaliśmy się jeszcze w ubiegłym roku. Wtedy również w podobnym tonie wypowiadali się Czytelnicy. O sprawie zawiadomiliśmy Straż Miejską w Nowej Soli. Ta z kolei powiadomiła odpowiednią instytucję. – Już za pierwszym zgłoszeniem tematu przez czytelników sprawę przekazaliśmy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który przyjął zgłoszenie – potwierdziła Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu miejskiego w Nowej Soli.