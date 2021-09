Można iść pieszo, można jechać autokarem. W sobotę z Nowej Soli wyruszy pielgrzymka do sanktuarium w Otyniu

Pielgrzymka. Pieszo lub autokarem z Nowej Soli do Otynia

Co roku we wrześniu odbywa się pielgrzymka wiernych z parafii pw. św. Michała Archanioła w Nowej Soli do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu. Zaplanowana została na sobotę, 18 września.

- W sobotę doroczna pielgrzymka naszej parafii do sanktuarium w Otyniu. Zapraszamy parafian do wzięcia udziału w tej pielgrzymce do najbliższego nam Sanktuarium Matki Bożej - zachęcił w ogłoszeniach duszpasterskich proboszcz parafii ks. Andrzej Oczachowski.

Parafianie, którzy wybierają się na pieszą pielgrzymkę, zgromadzą się przy kościele o godz. 9.00. Kto będzie chciał pojechać autobusem – wyjazd o godz. 10.00 z ul. Kuśnierskiej.

O godz. 10.30 w sanktuarium wierni z Nowej Soli odmówią różaniec, a o 11.00 zostanie odprawiona msza św.