Motorowerzysta uciekał przed nowosolską policją. Był pod wpływem narkotyków

Policjanci patrolujący ulice powiatu zauważyli kierującego jednośladem, który jechał całą szerokością jezdni. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, aby zatrzymać go do kontroli drogowej.

- Kierowca, widząc radiowóz, przyspieszył i zaczął uciekać. Jechał z nadmierną prędkością i nie respektował przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze podjęli pościg za motorowerem. Mężczyzna w czasie ucieczki doprowadził do kolizji z radiowozem - informuje młodszy aspirant Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. - Brawurowa jazda uciekiniera zakończyła się po kilkunastu kilometrach – dodaje.

Mieszkaniec gminy Nowe Miasteczko został zatrzymany i przewieziony do nowosolskiej komendy. Okazało się, że nie posiada uprawnień do kierowania. Co więcej, badania wykazały, że 21-latek kierował swoim pojazdem, będąc pod wpływem narkotyków.

Mężczyzna przyznał się do winy, odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.